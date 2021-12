Seit einigen Tagen sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen und damit die Sieben-Tage-Inzidenz – bundesweit wie auch im Kreis Altenkirchen. In den Krankenhäusern steht der Höhepunkt der vierten Welle in der Pandemie dagegen laut Expertenmeinung noch bevor. Doch wie ist die konkrete Lage in den hiesigen Kliniken und besonders auf den Intensivstationen? Dazu hat die RZ die Verantwortlichen der DRK-Krankenhäuser Kirchen und Altenkirchen-Hachenburg befragt.