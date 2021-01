Friesenhagen Vier Verstorbene: Corona-Alarm im Seniorenheim Das Coronavirus hat vor Weihnachten auch das Haus St. Klara in Friesenhagen erreicht.

Laut einer Pressemitteilung des Trägers, der St. Marien Gesellschaft Siegen, handelt es sich um ein „dynamisches Infektionsgeschehen“. Derzeit seien 20 Bewohner infiziert, vier seien – trotz teils intensivmedizinischer Behandlung – an oder mit Covid-19 in Krankenhäusern verstorben. Ferner hätten sich neun Mitarbeitende infiziert, sie befänden sich derzeit in Quarantäne. Das Kreisgesundheitsamt Altenkirchen hat demnach bereits beim Auftreten des ersten Falles einen Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot verhängt. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt und dem St. Marien-Krankenhaus Siegen seien alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergriffen worden. Man sei sehr betroffen und in Gedanken bei den Erkrankten und Angehörigen. lör