Altenkirchen

Vier Verdächtige vorläufig festgenommen: Polizei jagt Paketdiebe in Altenkirchen

Nachdem sie offenbar aus einem Zustellstützpunkt der Post in Altenkirchen Pakete gestohlen hatten, sind vier mutmaßliche Täter der Polizei der Kreisstadt ins Netz gegangen. Laut Presseinfo fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen am frühen Montagmorgen gegen 4.15 Uhr ein Fahrzeug auf, dessen Fahrer an der Einmündung Kölner Straße und August-Horch-Straße die Vorfahrt des Funkstreifenwagens missachtete und mit Tempo in Richtung Stadtmitte weiterfuhr. Nach kurzer Verfolgung hielt der Fahrer den Pkw abrupt an – er und zwei weitere Insassen flüchteten zu Fuß.