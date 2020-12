Molzhain

Von einer besinnlichen Adventszeit kann in Molzhain aktuell nicht die Rede sein. Das Dorf steht seit dem 30. November ohne Ortsbürgermeister da, und in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates haben auf einen Schlag vier Ratsmitglieder das Gremium verlassen – eine nicht so schöne Bescherung.