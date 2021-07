Vier neue Corona-Fälle: Inzidenz im Kreis Altenkirchen fällt auf 23,3

Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 17:00 Uhr

Vier neue Infektionen am Mittwoch lassen die Zahl aller laborbestätigten Corona-Fälle im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie auf 4866 ansteigen. Laut Kreisverwaltung sind aktuell korrigiert 85 Personen positiv auf das Virus getestet, von denen drei stationär behandelt werden müssen. Als genesen gelten 4681 Menschen, 100 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt am Mittwoch bei 23,3 – am Vortag betrug der Wert 28,7. Im Impfzentrum Wissen fanden am Tag vor Fronleichnam 512 Impfungen statt. 373 Personen erhielten ihre erste, 139 ihre zweite Dosis.

Und so verteilen sich die 4866 Infektionen seit März 2020 auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: