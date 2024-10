Plus Wissen

Vier Künstler stellen in Wissen aus: Magische Fotowelten laden zur Erkundung ein

Von Thomas Hoffmann

i Ein Quartett mit Leidenschaft und Liebe zur Kunst (von links): Thomas Weismüller, seine Ehefrau Claudia, Bildhauer und Maler Gerhard Gröner sowie Initiator Markus Bläser präsentierten vorab einige ihrer Werke, die vom 8. bis 10. November im Wissener Hexagon zu sehen sein werden. Foto: Thomas Hoffmann

Eine Künstlerszene gibt es nicht nur in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder Düsseldorf. Auch in Wissen haben es sich in den vergangenen Jahren Menschen zur Aufgabe gemacht, den Blick auf die Vielfalt und Schönheit von Natur und Dingen zu richten und diese in ein neues Licht zu rücken.