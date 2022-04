Wer wird die Stammestochter Herke? Zwei erfolgreiche Castingtage liegen hinter den Autoren und Produzenten des Musicals „Druidenstein“. „Fast alle Bewerber haben den Weg in die Druidenhalle in Herkersdorf gefunden. Das haben wir uns natürlich gewünscht – gerechnet hatten wir damit allerdings nicht. Unsere Erwartungen wurden also übertroffen, was uns sehr gefreut hat“, ziehen Thomas und Nadine Uebe-Emden ein positives Fazit.