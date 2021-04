Viele im Kreis Altenkirchen wollen sich nicht mit Astrazeneca impfen lassen: Inzidenz steigt am Freitag auf 143,6

Mit 32 Neuinfektionen am Freitag steigt die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis Altenkirchen auf 4373. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind aktuell 509 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, 15 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Als genesen gelten 3768 Menschen, 96 Frauen und Männer aus dem Kreis sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis klettert laut Landesuntersuchungsamt erneut leicht – und zwar von 141,3 auf auf 143,6.