Viel zu tun für Betzdorfer Polizei: In Daaden fährt Auto in einen Hähnchenwagen

Foto: Paul Zinken/dpa (zu dpa «Starker Rauch bei Brand in Moabit - Fünf Buslinien umgeleitet» vom 12.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ein Polizeiwagen steht am 12.02.2016 in Berlin an der Turmstraße. Dort war am frühen Morgen im Kellerbereich eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Mit sechs Staffeln hat die Feuerwehr die Flammen bekämpft.

Ein Polizeiwagen steht am 12.02.2016 in Berlin an der Turmstraße. Dort war am frühen Morgen im Kellerbereich eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Mit sechs Staffeln hat die Feuerwehr die Flammen bekämpft. Foto: Paul Zinken/dpa (zu dpa «Starker Rauch bei Brand in Moabit - Fünf Buslinien umgeleitet» vom 12.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Anzeige

Heißes Fett im Spiel: Um 16.12 Uhr hat am Freitag am Fontenay-Le-Fleury-Platz in Daaden ein Mann mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug gestreift und dann in einer Parkbox angehalten. Als er durch einen Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, erschrak er sich, verwechselte Gas und Bremse und fuhr gegen einen Hähnchenverkaufswagen. Der Verkäufer wurde durch den Aufprall durch heißes, austretendes Fett leicht verletzt.

Illegal Schrott gesammelt: Am späten Samstagvormittag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Elkenroth einen weißen Transporter, der offensichtlich als illegaler Schrottsammler unterwegs war. Die Kontrolle um 11.24 Uhr bestätigte den Verdacht. Der Beschuldigte musste daraufhin die gesamte Ladung auf dem Wertstoffhof in Nauroth abladen. Da dieses Fahrzeug schon mehrfach aufgefallen war, weil damit illegal Schrott gesammelt worden war, wurde es sichergestellt. Der Mann musste dann ohne Transporter den Weg zurück ins Ruhrgebiet antreten. Strafanzeigen folgen.

Wiederholungstäter: Am Samstag machten um 17.27 Uhr Zeugen die Polizei darauf aufmerksam, dass in Daaden in der Straße „Im Reuschewäldchen“ ein Rollerfahrer in einen Zaun gefahren sei und ärztliche Hilfe benötige, da er nach dem Sturz kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Der junge Mann wurde daraufhin zur Behandlung ins Krankenhaus Kirchen gebracht. Hier stellte sich dann heraus, dass es sich dabei um denselben Mann handelte, der bereits einen Tag zuvor gegen 17.10 Uhr mit seinem Roller in der Bahnhofstraße in Daaden ohne Versicherungsschutz und ohne eine Fahrerlaubnis, dafür aber unter Cannabiseinfluss aufgefallen war. Im zweiten Fall kam hinzu, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Auf ihn kommen jetzt mehrere Verfahren zu.

Stein traf nicht: Ein 28-Jähriger hat am Samstag um 18.42 Uhr in der Fußgängerzone in Betzdorf eine Gruppe Jugendlicher angesprochen und um Blättchen für seinen Tabak gebeten – erfolglos. Da er sich damit nicht zufrieden gab, begann er eine Diskussion, in deren Verlauf ihm von einem aus der Gruppe gesagt wurde, dass er sich „verpi ...“ solle. Des weiteren wurde er laut Polizei noch beleidigt. Als der Mann sich entfernte, konnte er dann sehen, wie ein Unbekannter einen Stein in seine Richtung warf, der zum Glück sein Ziel verfehlte. Die Polizei bittet hier um Zeugenhinweise.

Feuer gelegt: Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter gegen 1.58 Uhr in der Hauptstraße in Alsdorf einen Mülleimer in Brand gesetzt. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Leicht verletzt: Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 62 zwischen Wallmenroth und Betzdorf ein Unfall. Laut Polizei verlor um 0.41 Uhr ein 18-jähriger Fahranfänger ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Autos waren danach nicht mehr fahrbereit, eine Person wurde leicht verletzt.

Ohne zu schauen: Am Freitag informierten Zeugen um 17.22 Uhr die Polizei Betzdorf darüber, dass in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach eine Person einfach die Straße überquert habe, ohne sich zu vergewissern, dass ein Fahrzeug kommt. Bedingt dadurch habe der Fahrer eines schwarzen Polo eine Vollbremsung machen müssen. Es folgte ein verbaler Disput zwischen beiden. Da gegen den Überquerer ein Strafverfahren eingeleitet wurde, bittet die Polizei den Pkw-Fahrer, sich zu melden.

Auto beschädigt: Am Samstag gegen 23 Uhr konnte der Besitzer eines Autos beobachten, wie sein Fahrzeug in der Birkenstraße in Betzdorf von einem Mann zerkratzt wurde. Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nur Blechschaden: Um 16.11 Uhr kollidierte am Samstag ein Pkw mit einem Zweirad in der Hahnewallstraße in Steinebach. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Die Polizeiinspektion Betzdorf ist unter Tel. 02741/9260 zu erreichen