Wissen

Beträchtlichen Raum nahm in der jüngsten Sitzung des Wissener Verbandsgemeinderates die Breitbandinitiative des Landkreises Altenkirchen ein. Lars Kober von der Wirtschaftsförderung des Kreises stellte die „sehr komplexe Materie“ und die möglichen nächsten Schritte vor. Letztlich votierte der Rat mehrheitlich (eine Nein-Stimme) dafür, das von Bund und Land kräftig bezuschusste sogenannte „Graue Flecken“-Programm zu nutzen, damit in den kommenden Jahren möglichst viele Haushalte und Gewerbebetriebe per Glasfaserkabel ans schnelle Internet angeschlossen werden können.