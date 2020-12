Altenkirchen

Als vor gut neun Monaten die Nachricht von der Schließung des Rewe-Centers in Altenkirchen die Runde machte, waren nicht nur die Altenkirchener Bürger geschockt. Auch die politisch Verantwortlichen der Kreisstadt und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gerieten in große Sorge. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass am Weyerdamm bald wieder eingekauft werden kann.