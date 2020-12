Kirchen/Brachbach

Zackig ging es am Montag im Verbandsgemeinderat Kirchen, trotz einer Tagesordnung mit 18 Punkten. Corona macht's möglich, dass die wohl wichtigste Sitzung des Jahres, bei der unter anderem der Etat fürs Folgejahr abgesegnet wird, so schnell über die Bühne war – doch ebenso lag es an der Kälte in der Brachbacher Peter-Hussing-Halle, wo sich der Rat wegen der Abstandsregeln eingefunden hatte. Hans-Georg Gerhardus (FDP) schimpfte: Wenn er wegen der Kälte krank werde, werde er die Arztrechnung ans Rathaus Kirchen senden. So mies wie die Heizung funktionierten auch die Mikrofone: Kaum ein Wort war zu verstehen.