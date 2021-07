Über die Bitte um Geduld in den Bürgerbüros in Betzdorf und Gebhardshain und Informationen zu Luftreinigungsgeräten in den Schulen informierte Beigeordneter Joachim Brenner in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Betzdorf-Gebhardshain am Donnerstag. Der Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr und ein neues Wappen für die VG Betzdorf-Gebhardshain waren einige Themen der Sitzung.