Zu Diskussionen führte in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung in Hamm der Punkt „Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke für den Bereich Abwasserbeseitigung“. Denn die Ratsmitglieder mussten eine satte Beitragserhöhung beschließen, da notwendige Investitionen anstehen. Etwas, was keinem der Kommunalpolitiker leicht fiel.