VG Rat Betzdorf-Gebhardshain: Klares Signal für Elkenroth als weiteres Grundzentrum

Betzdorf

Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain unterstützt bei einer Nein-Stimme die Zuweisung der Ortsgemeinde Elkenroth als Grundzentrum bei der nächsten Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Mittelrhein-Westerwald. Dieses klare Signal gab es gestern Abend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Betzdorf-Gebhardshain. Darauf hat die Ortsgemeinde schon lange hingearbeitet. Hintergrund ist hier vor allem der Neubau oder die Erweiterung des Rewe-Marktes. Für den Bürger sind die vielen Auseinandersetzungen darum ein Thema, für das sie kein Verständnis zeigen. Denn in einem normalen Ort (kein Grundzentrum, das ist Gebhardshain) darf es nur einen Lebensmittelmarkt bis zu einer Größe von 800 Quadratmeter geben. Größere Märkte sind nur in einem Grundzentrum möglich. Und das ist in der ehemaligen VG Gebhardshain lediglich die Ortsgemeinde Gebhardshain. Rewe will in Elkenroth aber einen Markt in einer Größe von rund 1600 Quadratmeter bauen.