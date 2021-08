VG kann nicht weiter „Zwischenmieter“ sein: Flüchtlingshilfe sucht dringend Wohnungen für zwei Familien

Seit Oktober 2018 lebt Familie Saqib in Oberlahr. Und hier fühlen sich Misbah Rahman Saqib, dessen Frau Tooba Tahseen und die drei Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren auch richtig wohl. Vater Misbah konzentriert sich derzeit voll und ganz auf seinen B 2-Sprachkurs, den er Ende August abschließt. Er hofft, dann eine Arbeit zu finden. Doch zunächst einmal steht die Wohnungssuche für die Familie an, denn in Oberlahr können sie nicht mehr bleiben. Auch Familie Allahobdi, die im gleichen Haus lebt, sucht eine neue Wohnung.