VG Hamm: Neuer Rat legt los

i Das Kleeblatt an der Spitze des neuen Verbandsgemeinderates: Bürgermeister Dietmar Henrich (2. von rechts), der Erste Beigeordnete Udo Seidler (rechts), die Zweite Beigeordnete Monika Jaschek und der dritte Beigeordnete Hans-Werner Birkenbeul. Fotos: Sonja Roos Foto: Sonja Roos

Zur konstituierenden Sitzung kam am Donnerstagabend der neue Verbandsgemeinderat in Hamm zusammen. Die Zusammensetzung habe sich sowohl personell als auch seitens der Fraktionen geändert, so Bürgermeister Dietmar Henrich zu Beginn der Sitzung, der danach die Mitglieder des neuen Rates per Handschlag verpflichtete. Nach der Kommunalwahl haben die CDU und die FWG jeweils 9 Sitze, die SPD 8 und die Grünen 2 Sitze.