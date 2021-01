VG Betzdorf-Gehbardshain: Bei Bauhöfen bleibt erst einmal alles beim Alten

Betzdorf/Gebhardshain

Bauhöfe sind oft ein sehr sensibles Thema in der Kommunalpolitik. Das wurde erneut im Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain deutlich im Zusammenhang mit einem Antrag der SPD, die einmal überprüfen lassen wollte, wo es Optimierungen im Bereich Bauhof geben könnte. Dieser Prüfauftrag wurde am 24. September 2021 im Verbandsgemeinderat gestellt und mit einer Ergänzung (erst die Ortsgemeinden befragen) auf den Weg gebracht. In seiner Sitzung am Donnerstagabend, 28. Januar, wurde nun im VG-Rat mehrheitlich beschlossen, den Prüfauftrag nicht mehr weiter zu verfolgen. Bei 17 Ja-Stimmen, elf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen war die Sache vom Tisch. SPD-Sprecher Benjamin Geldsetzer ist enttäuscht über das Hickhack nach dem Antrag vom September. Niemand hatte hier die Absicht, die Bauhöfe der Ortsgemeinden zu schließen, verdeutlichte Bernd Becker (SPD). Aber über Optimierungen beim Bauhof hätte man einmal nachdenken sollen. Das sah auch Ratsmitglied Joscha Mockenhaupt (FDP) so. In jedem Unternehmen werde regelmäßig nach Optimierungen geschaut. Geldsetzer prophezeite aber, dass das Thema Optimierung von Bauhöfen spätestens in sechs der sieben Jahren erneut aufschlagen werde.