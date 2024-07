Plus Betzdorf

VG Betzdorf-Gebhardshain: Wie der neue Bürgermeister das Wir stärken will

i Antrittsgeschenk mit Heimatbezug: Stellvertretend für die Ortsbürgermeister und den Betzdorfer Stadtbürgermeister übergab Steinebachs Ortschef Hans-Joachim Greb Joachim Brenner nach seiner Vereidigung ein Bild, das dessen Wohnort Gebhardshain zeigt. Foto: Regina Brühl

Was kann man von einem Bürgermeister Joachim Brenner erwarten? Mit deutlicher Mehrheit haben die Wähler den damaligen Ersten hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bei der Kommunalwahl am 9. Juni zum Nachfolger von Bernd Brato gewählt. Nach seiner Vereidigung in der Stadthalle skizzierte er sein Programm. Und vorweg: Knackige Schlagworte sind nicht die Sache des neuen Verwaltungschefs. Passend wäre die Überschrift „Die Wir-Verbandsgemeinde“ gewesen.