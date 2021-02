VG Betzdorf-Gebhardshain: Mit Investitionen für die Zukunft gut aufgestellt

Im Bereich der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sind die Investitionen in diesem Jahr so stark wie nie. Geld für Bildung (Umbau ehemalige „Bertha“ für die Martin-Luther-Grundschule und Sanierung der Schulturnhalle in der Schützenstraße), Brandschutz (neues Feuerwehrhaus Dauersberg und neue Fahrzeuge), Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung, Zuschüsse für Ärzte, die sich hier neu niederlassen und ein neuer Flächennutzungsplan sind hier einige Beispiele dafür. Rund 6,6 Millionen Euro werden investiert.