Betzdorf

Auf Ebene des Kreises und der Stadt Betzdorf gibt es bereits Instrumente, um die Ansiedlung von Ärzten in der Region zu unterstützen. Aber auch auf Ebene der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sollte man sich um eine Förderung der ärztlichen Versorgung kümmern, findet die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat. So begründete der SPD-Sprecher Bernd Becker in der Ratssitzung am Donnerstagabend einen Antrag der Sozialdemokraten, damit die Verbandsgemeinde in Richtung Gesundheitsversorgung tätig werden kann.