VG Altenkirchen-Flammmersfeld: Rüde aus Leuscheider Rudel hat Schaf gerissen

Ein Wolfsrüde aus dem Leuscheider Rudel hat am 1. Mai ein Schaf auf einer Weide in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gerissen. Das gibt die für die Bewertung von Nutztierrissen zuständige Stiftung Natur und Umwelt (SNU) auf ihrer Internetseite bekannt. Laut einer Sprecherin der SNU war die Weide nicht mit einem wolfssicheren Zaun gesichert. Ihr zufolge wurde offenbar nur ein Schaf bei dem Angriff getötet. Nähere Ortsangaben werden nicht gemacht. Es handelt sich um den ersten Nutztierriss, für den eindeutig ein Jungtier aus dem seit dem vergangenen Jahr im Waldgebiet Leuscheid ansässigen Rudel verantwortlich ist. An einer Kuh, die am 26. April tot auf einer Weide in der VG Altenkirchen-Flammersfeld gefunden wurde, waren Fraßspuren einer jungen Fähe entdeckt worden, die Todesursache konnte nicht aufgeklärt werden.