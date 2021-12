Jahrzehntelang haben sie sich in den Dienst der Bürger in den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld gestellt. Nun wurden Bauamtsleiter Burkhard Heibel, der ehemalige Büroleiter der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Eugen Schmidt, und der stellvertretende Büroleiter Lothar Walkenbach in den einstweiligen Ruhestand verabschiedet.