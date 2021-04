Der Wolfsrüde GW1896m ist mit hoher Wahrscheinlichkeit für vier weitere Nutztierrisse, darunter ein bislang unbekannter, in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verantwortlich, wie das Mainzer Umweltministerium unter Berufung auf das Senckenberg-Institut mitteilt. Der Einzelgänger, der nicht zu dem ansässigen Leuscheider Rudel gehört hatte bereits Anfang und Mitte März in der Region Schafe gerissen, unter anderem in Berod und Höchstenbach.