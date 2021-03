Wer an fußballerische Glanzzeiten im Kreis Altenkirchen zurückdenkt, der kommt am VfB Wissen nicht vorbei. Und der wird verstehen, warum Spieler und Fans von damals noch heute sagen „Wissen ist Macht“. Erinnerungen an „Fußball anno dunnemals“ werfen ein Licht auf die Erfolge vor rund sechs Jahrzehnten, als Tausende Fans zu den Heimspielen ins Dr.-Grosse-Sieg-Stadion strömten – eine persönliche Perspektive, hier und da mit einem kleinen Augenzwinkern gewürzt.