Plus Kreis Altenkirchen

Verwaltungen blicken auf 9. Juni: Briefwahlanteil steuert im AK-Land auf Rekord zu

i Bereits jetzt ist klar: Bei den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni wird es so viele Briefwähler wie nie geben. Foto: dpa/Marijan Murat/picture alliance/dpa

Am kommenden Sonntag wird gewählt. Halt, Stop! Für viele Wahlberechtigte im Kreis Altenkirchen stimmt diese Aussage nicht – sie haben ihre Stimme bereits abgegeben, nämlich per Briefwahl. Unsere Zeitung hat sich in den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Betzdorf-Gebhardshain undWissen umgehört.