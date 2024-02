Plus Wissen Verurteilung am Schöffengericht: Mann gesteht Missbrauch eines Mädchens Weil er in Wissen ein Mädchen sexuell missbraucht hatte, musste sich Najim K. (Name geändert) vor dem Schöffengericht in Betzdorf verantworten. Vor der Richterin zeigte er sich umfassend geständig. Dass der Angeklagte mit einer verhältnismäßig milden Strafe davonkommt, hat aber weitere Gründe. Von Thomas Leurs

Wann die Vergewaltigung an dem Mädchen genau stattgefunden hat, ließe sich nicht mehr klar bestimmen: Staatsanwalt Pickro nannte einen Zeitraum zwischen Juni 2020 und September 2021. Irgendwann in diesen Monaten sei das Mädchen zu Najim K. in dessen Wohnung in Wissen gekommen. Er habe sie dann ausgezogen, auf den Rücken ...