Plus Betzdorf/Kirchen Vertrauen zur VG Betzdorf-Gebhardshain verloren: Übergangsführung des Molzbergbads tritt zurück Die Ereignisse überschlagen sich derzeit wieder in Sachen Molzbergbad: Laut Informationen unserer Zeitung hat die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch erneut Durchsuchungen im Rathaus Betzdorf vorgenommen – zudem hat die Übergangsführung der Molzbergbad GmbH ihre Rücktritte eingereicht. Von Daniel-D. Pirker

Erneut durchsuchte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch nach Informationen unserer Zeitung die Räumlichkeiten des Rathauses Betzdorf. Erst am 23. Januar hatte die Kriminaldirektion Koblenz in Zusammenarbeit mit einer Staatsanwältin eine Razzia in den Verwaltungsstandorten Betzdorf und Gebhardshain durchgeführt. Hier ging es allerdings um die Affäre rund um einen Beamten, der ...