Altenkirchen

Noch nicht einmal zehn Monate ist es her, dass in Altenkirchen Grabesstimmung herrschte: Als die Rewe-Konzernleitung Mitte Oktober vergangenen Jahres die Mitarbeiter des Rewe-Centers über dessen bevorstehende Schließung informierte, rechneten viele in der Kreisstadt damit, dass ein langjähriger Leerstand der immerhin schon mehr als 40 Jahre alten Immobilie die gesamte Stadtentwicklung lähmen könnte. Eine Befürchtung, die sich nicht erfüllt hat: Früh hat Besitzer Bernard Widerker seine Bereitschaft signalisiert, am Weyerdamm in die Errichtung eines neuen Fachmarktzentrums zu investieren, und die Kommunalpolitik hat einmütig ihre Unterstützung signalisiert sowie diese bereits mit ersten Beschlüssen untermauert.