Plus Altenkirchen Versicherungsagentur besteht seit 25 Jahren: René Korff feiert in Altenkirchen i Die Industrie- und Handelskammer ehrt René Korff zum 25-jährigen Firmenbestehen mit einer Urkunde. Foto: Larissa Schmidt Die Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen der Indutrie- und Handelskammer (IHK) gratuliert der LVM-Versicherungsagentur René Korff in Altenkirchen zum 25-jährigen Firmenbestehen. Anlässlich dieses besonderen Meilensteins überreichte der Regionalberater der Industrie- und Handelskammer, Frederik Fein, dem Inhaber René Korff eine Ehrenurkunde und würdigte damit dessen langjähriges Engagement für die Region. Lesezeit: 1 Minute

Korff startete 1999 in die Selbstständigkeit und eröffnete 2011 sein Büro in Altenkirchen. Heute beschäftigt die Agentur vier Mitarbeitende sowie eine Auszubildende. „Ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Unternehmensführung ist ein starkes Zeichen für Beständigkeit, Kompetenz und Kundennähe. Herr Korff hat es geschafft, Vertrauen aufzubauen und sich in der Versicherungsbranche in Altenkirchen fest ...