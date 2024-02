Alles in allem zeigt sich Eberhard Bruch zufrieden mit dem jetzt vorgelegten Personalkonzept im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bei der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. „Der Interessensausgleich hätte aus meiner Sicht nicht besser laufen können“, so der Gesamtbetriebsratsvorsitzende, zuständig für die Kliniken in Altenkirchen, Hachenburg, Kirchen, Neuwied und Alzey.