Plus Güllesheim Versammlung: Bergbauförderverein VG Altenkirchen-Flammersfeld will die Tradition lebendig halten Besonders in der Blütezeit im 19. Jahrhundert bis in die 1960er-Jahre war die Arbeit im Erzbergbau die Lebensgrundlage vieler Menschen im Raiffeisenland. Der Erzbergbau prägte Land und Leute. Nun kam die Mitgliederversammlung des Bergbaufördervereins im Dorfgemeinschaftshaus in Güllesheim zusammen.

„Der Bergbauförderverein der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld will sich auch im neuen Jahr dafür einsetzen, die Erinnerung an die Bergbautradition wachzuhalten“, so der Vorsitzende des Vereins, Bürgermeister Fred Jüngerich, in der Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Güllesheim. Bergbauerbe ist nicht nur etwas für Historiker und Romantiker Der Verein sieht im Bergbauerbe aber nicht nur etwas ...