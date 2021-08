Die Sanierungsarbeiten auf der Ortsdurchfahrt (K 109) in Nisterberg sind abgeschlossen. Der Ortsgemeinderat will nach der Maßnahme nun allerdings keine Zeit verstreichen lassen: In seiner Sitzung am Montagabend beschloss das Gremium, bei der örtlichen Verkehrsbehörde eine Geschwindigkeitsreduzierung für einen Teilbereich der Hauptstraße auf 30 km/h zu beantragen.