Nach dem Herbstfashionsonntag im September öffnete der Altenkirchener Einzelhandel zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag und lud gleichzeitig zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ein. Die meisten von der RZ befragten Händler in der Fußgängerzone zeigten sich mit dem Geschäftsverlauf und auch den Umsätzen am Sonntag zufrieden.