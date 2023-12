Im Prozess am Amtsgericht Betzdorf, in dem ein junger Mann (damals 18) aus dem Oberkreis beschuldigt wird, eine junge Frau (damals 16) vergewaltigt zu haben, ist noch kein Urteil gefallen. Eigentlich war am dritten Prozesstag die Urteilsverkündung geplant (wir berichteten), aber da ein Schöffe erkrankt war, wurden an diesem Tag nur weitere Aussagen zu dem Fall gehört.