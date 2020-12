Veredelung vom Feinsten: In Weitefeld rollen bald die Lamborghinis

Weitefeld

Manuel Scheel aus Friedewald, Betreiber der Firma madwörx conceptcars, hat schon Autos veredelt, die mehr kosten als zwei oder drei Einfamilienhäuser zusammen: Einen Lamborghini Aventador SVJ zum Beispiel. Nur 63 gibt es davon weltweit – und die meisten Autofans werden das Geschoss höchstens auf dem Poster in ihrer Garage zu Gesicht bekommen. Nicht so Scheel: Der 36-Jährige hat 2011 seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, im Elternhaus „Am Untertor 1“ in Friedewald ganz bescheiden mit ersten Veredelungsarbeiten angefangen – und schon eine Dekade später, im Sommer 2021, zum zehnjährigen Jubiläum von madwörx conceptcars, wird er in ein neues Firmengebäude im neuen Weitefelder Gewerbegebiet „Auf der Schinning“ umziehen. Eine Erfolgsgeschichte wie aus einem amerikanischen Feel-Good-Streifen. Aber der Reihe nach.