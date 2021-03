Wie ein Schatten begleitete die Erinnerung an den verstorbenen VG-Chef Maik Köhler das Treffen des Verbandsgemeinderats Kirchen am Mittwoch. Wegen Corona traf sich das Gremium in der Mudersbacher Giebelwaldhalle, wo auf der Bühne ein großes Foto mit Trauerflor an den mit 44 Jahren so plötzlich verstorbenen verdienten Kommunalpolitiker erinnerte.