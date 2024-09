Plus Hamm Verbandsgemeinderat blickt auf anstehende Projekte: VG Hamm hat einen gut aufgestellten Haushalt Von Thomas Hoffmann i Die Grundschule Hamm soll eine neue Mensa erhalten. Foto: Sonja Roos Die Verbandsgemeinde Hamm ist für das Haushaltsjahr 2025 und darüber hinaus in vielen Bereichen gut aufgestellt. Das wurde am Donnerstag während der Sitzung des Verbandsgemeinderates im Hammer Kulturhaus deutlich. Bevor Peter Brenner (Fachbereich Finanzen) die Eckpunkte des Nachtragshaushaltes sowie die derzeitige finanzielle Situation der VG schilderte, hatte Bürgermeister Dietmar Henrich ebenfalls positives zu berichten. Lesezeit: 3 Minuten

So ist die VG für die kommenden Jahre in das milliardenschwere „Startchancen-Programm“ des Bundes aufgenommen worden. 2 Millionen Euro werden beispielsweise für die Sanierung und Erweiterung der Hammer Grundschule fließen. Für die Umsetzung indes sieht der Verwaltungschef einiges an Aufgaben auf den Rat und die Verwaltung zukommen: „Das machen wir nicht ...