Wissen

Was steht in diesem Jahr in der Verbandsgemeinde Wissen auf der Agenda? Bürgermeister Berno Neuhoff sieht verschiedenste Ansätze, positive Prozesse im Wisserland zu forcieren: „Zusammenfassend liegt der Schwerpunkt klar auf der Entwicklung, dem Erhalt und dem Ausbau der Straßeninfrastruktur sowie aufgrund der Anfrage von jungen Familien und älteren Menschen auf der Schaffung/Erschließung neuer Baugebiete und barrierefreiem Wohnraum.“