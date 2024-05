Verbandsgemeinde Wissen: Investitionen in die Feuerwehr und in den Klimaschutz

Enorm schnell schreiten die Arbeiten am Rohbau des künftigen Rathauses voran. Nach Angaben des Bürgermeisters liegt das Projekt im Zeitplan (trotz der Verzögerungen durch den nassen November) und in der kommenden Woche soll bereits die erste Decke gegossen werden. Neuhoff: "Es läuft mit den beteiligten Firma wie am Schnürchen." Vergeben wurden zuletzt die Aufträge für Elektro, Heizung und Sanitär - teilweise an heimische Firmen. Außerdem hat das interfraktionelle Neubaugremium die Holz-Hybrid-Bauweise bemustert. Foto: Elmar Hering