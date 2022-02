Verbale Attacke in Betzdorf: Jugendliche beleidigen Polizisten

Nach einem Polizeibericht bewegten sich die Jugendlichen „gröhlenderweise“ in der Hellerstraße, als sie gegen 19 Uhr im Innenhof der Polizeidienststelle am anderen Flussufer einen Beamten erblickten und ihn mehrfach beschimpften. Die Jugendgruppe flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung ermittelt werden. „Der Sachverhalt zeigt abermals die in Diffamierungen mündende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten – bereits bei sehr jungen Menschen“, so die Einordnung der Polizei.