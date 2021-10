Veranstaltung zum landesweiten Demokratietag im AK-Land: Schüler fordern mehr Mitspracherecht ein

Demokratie an sich ist nur dann ein Wert, wenn der Begriff mit Leben gefüllt wird. Genau das haben sich die Initiatoren des Demokratietages auf die Fahnen geschrieben – und junge Menschen besonders im Blick. Der landesweite 16. Demokratietag fand in diesem Jahr eigentlich in Ingelheim statt. Um jedoch auch jungen Menschen, Pädagogen und anderen Interessierten aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz die Möglichkeit zu bieten, trotzdem in Person teilnehmen zu können, veranstaltete die Evangelische Landjugendakademie in Kooperation mit dem Kreisjugendring einen eigenen Demokratietag in der Kreisstadt.