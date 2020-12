Veränderung bei Schumacher in Eichelhardt: Junge „Dirigentin“ ordnet Firmenensemble neu

Eichelhardt

Es ist ein Wunderwerk der Automation, was zwei Roboterarme in der Produktionshalle der Schumacher GmbH in Eichelhardt vollziehen. Perfekt aufeinander abgestimmt und in einem beeindruckenden Tempo verleihen sie Mähfingern den richtigen Schliff – und schaffen dabei 1800 Stück pro Stunde, alle zwei Sekunden eins. An anderen Maschinen im Werk des Landtechnik-Spezialisten ist dagegen noch die Zusammenarbeit von Mensch und Technik angesagt, ganz wie die jeweilige Komponente es erfordert. Am Ende des komplexen Zusammenspiels steht dann beispielsweise ein Endprodukt wie der mehr als neun Meter (30 Fuß) breite Mähbalken für den XXL-Mähdrescher des bekannten US-Herstellers John Deere, bestehend aus 945 Bauteilen, darunter 122 Klingen, 60 Mähfingern und 29 Ährenhebern.