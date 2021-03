Nur mal eben „Tschüss“ sagen und ein paar Geschenke zum Abschied überreichen: Keine gute Idee in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie den Alltag beherrscht. So ruft denn auch eine vermeintliche Abschiedsfeier von Mitarbeitern der Lidl-Filiale in Wissen die Ordnungsämter des Kreises und der Verbandsgemeinde auf den Plan, zudem gibt es eine Entschuldigung der Discounterkette.