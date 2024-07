Verabschiedung an der IGS Betzdorf-Kirchen: Uwe Mattusch will mit dem Motorrad Europa erkunden

Der letzte Schultag vor den Sommerferien war an der IGS Betzdorf-Kirchen geprägt vom Abschiednehmen. Im Fokus stand der Schulleiter Uwe Mattusch. Ihm überbrachte Andrea Becker von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gute Wünsche der Landesregierung und der ADD sowie die Urkunde zum Eintritt in den Ruhestand. Das teilt die Schule in ihrer Pressemitteilung mit.

Mit Heraklits Zitat „Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ nahm sie Bezug auf Mattuschs vielfältigen Einsatz in den verschiedenen Schulformen, von der Dualen Oberschule über die Realschule plus zur Integrierten Gesamtschule. Sie dankte ihm für seine Inspiration und sein Engagement und wünschte ihm viele neue Abenteuer im Ruhestand.

Die Chance auf viele Abenteuer hob auch Björn Dahlenkamp als Vorsitzender des Personalrats hervor, indem er ihm als Geschenk unter anderem einen Zuschuss für die Benzinkosten für seine künftigen Motorradtouren durch Europa überreichte. Er betonte im Namen des Kollegiums, dass man ihn nie habe aus der Ruhe bringen können und dass das gerade bei schwierigen Gesprächen eine große Stütze gewesen sei.

Gute Kommunikationsfähigkeiten gewürdigt

Auf Mattuschs Kommunikationsfähigkeiten gingen auch der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Kirchen, Ulrich Merzhäuser, und Betzdorfs Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer ein. Sie dankten ihm für die gute Zusammenarbeit und betonten die Bedeutung der IGS für die gesamte Region.

Michael Wertebach, stellvertretender Schulleiter und neben Kirsten Seelbach Moderator der Veranstaltung, hob Mattuschs Medienkompetenz und sein Engagement im Polenaustausch hervor und betonte, dass er als Schulleiter stets hinter den Kollegen gestanden habe. Mattusch selbst dankte den Anwesenden für die vielfältige Unterstützung und führte aus, worauf er sich jetzt freue, wie etwa die Motorradtouren durch Frankreich, das Mofafahren in Thailand, den Urlaub in Indonesien und das Verfassen eines Buches mit Mitarbeitern des Bildungsministeriums.

Neben Mattusch wurden auch Vertretungslehrkräfte, FSJlerinnen und weitere Lehrkräfte verabschiedet. Diese Aufgabe übernahm Kirsten Seelbach und dankte allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft unter anderem mit den Worten: „Ihr füllt unsere IGS mit Leben.“ Neben Rebekka Ott verlässt Sebastian Laux die Schule. Dirk Wagner drückte für das Kollegium sein Bedauern darüber aus, da Laux sich nicht nur im Personalrat oder bei der Juniorwahl engagiert habe.

Leiterin der Stufen sieben und acht wandert aus

Mit der Fragestellung „Was sollen wir ohne Dich machen?“ oder der Aussagen, dass der heutige Tag „ein besonders schwerer Tag für uns“ ist, zeigten Kirsten Seelbach und Tanja Röhrig die große Bedeutung Julia Danzeisers für die Schule auf. Sie verlässt die IGS ebenfalls und wandert in die USA aus. Die Leiterin der Stufen sieben und acht, die maßgeblich an der Entwicklung des Schulkonzepts der IGS beteiligt war, werde in allen Bereichen fehlen. Das spiegelten unter anderem die Standing Ovations wider. In ihren Worten an das Kollegium dankte sie diesem, wies aber gleichzeitig auf die Bedeutung der Zusammenarbeit hin. Auch die Schülervertretung verabschiedete sich bei wie Mattusch, Julia Danzeiser und Sebastian Laux. red