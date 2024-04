Plus Betzdorf

Varietéabend in Betzdorfer Gymnasium: Ein Spiel aus Talent und Kreativität

Von Claudia Geimer

i Die Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf zeigten auf der Bühne der Aula den anwesenden Eltern, wofür sie vorher lange geprobt haben. Foto: Claudia Geimer

Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt: Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf führten gleich drei Varietéabende auf. Und zeigten, was Sänger, Musiker, Tänzer, Akrobaten, Schauspieler, Regisseure und Techniker so auf die Beine stellen können.