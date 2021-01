Vandalismus und Drogen: Jugend fällt rund um Horhausen negativ auf

Horhausen/Asbach

Ende des vergangenen Jahres haben sich Polizeimeldungen über randalierende Jugendliche in Horhausen und dem Asbacher Land gehäuft. Oft waren dabei auch Drogen im Spiel, hieß es. Auf die mehrfache Berichterstattung der RZ (darunter „Kritische Szene trifft sich in Horhausen“) wandte sich eine Mutter mit einem Brief an unsere Zeitung. Sie verwies auf gesellschaftliche Entwicklungen, die sie als problematisch einstuft, auf die Hilflosigkeit von Eltern, deren Kinder auf die schiefe Bahn geraten, und den „stark gestiegenen Drogenkonsum bei Jugendlichen“, verbunden mit verloren gegangenem Respekt vor den Mitmenschen und fremdem Eigentum. „Es besteht in meinen Augen dringender Handlungsbedarf“, schreibt die Frau. Die RZ hat dazu der Polizei in Straßenhaus Fragen gestellt.