Ute van Erdewyk aus Mittelhof will aufrütteln: Mit bunten Bildern gegen Rechtsextremismus Von Elmar Hering Ute van Erdewyk ist eine Künstlerin mit politischem Anspruch. Mit ihrem Acrylbild „Besser bunt als braun" tritt sie für Vielfalt, Toleranz und Freiheit ein, wendet sich gegen den allgegenwärtigen Rechtsruck. Nicht erst seit der jüngsten Europawahl mit ihrem erschreckenden Rechtsruck wendet sich die Künstlerin Ute van Erdewyk gegen braunen Extremismus. In einem ihrer jüngsten Bilder bringt die Mittelhoferin diese Aussage auf den Punkt: „Besser bunt als braun".

Schon zu Jahresbeginn, als viele Menschen – auch im Westerwald – gegen die AfD und für Freiheit, Toleranz und Demokratie auf die Straße gingen, übersetzte sie dieses Gefühl in Kreativität. Auf Leinwand und am Computer entstanden mehrere Bilder einer kleinen Serie, deren Credo in den hellsten Farben leuchtet. Ein halbes ...