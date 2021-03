Verzweiflung, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und kein Ende des Ausnahmezustandes in Sicht: Corona bringt viele an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit. Die Komfortzonen des Lebens, die einst so selbstverständlich erschienen, haben sich in Luft aufgelöst und sind schier unüberwindbaren Herausforderungen gewichen. Und dann kommt eine wie Ute Lauterbach und sagt, dass das Glück selbst in dieser Krise greifbar nahe liegt und dass nichts so belebend ist wie ein Neuanfang.