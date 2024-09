Plus Selbach

Urkunden vom Landrat: Vier „Zukunfts-Dörfer“ aus dem Kreis Altenkirchen ausgezeichnet

Von Thomas Hoffmann

i Im Vorfeld des Mehrgenerationenfestes gab es Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene. Von links Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, Hubert Becher (Ortsbürgermeister Katzwinkel), Nicolas Ahrend (Ortsbürgermeister Ziegenhain), Peter Mohr (Sparkasse Westerwald-Sieg), Landrat Peter Enders, Sascha Hombach (Erster Beigeordneter Katzwinkel), Matthias Grohs (Ortsbürgermeister Selbach), Oliver Weber (Abteilungsleiter Bau- und Umwelt im Kreis Altenkirchen), Elena Schäfer (Referatsleiterin Bau- und Umwelt im Kreis) und Michael Rzytky (Ortsbürgermeister Fürthen). Foto: Thomas Hoffmann

Die Dörfer des Kreises Altenkirchen sind vielfältig an Natur, Gemeinschaft und Geschichte. Und sie tun einiges, um den Weg in eine attraktive und gute Zukunft zu ebnen. Viele von ihnen haben darüber hinaus Merkmale, die sie besonders, die sie liebens- und lebenswert machen. Vier dieser Dörfer wurden nun am Samstag in einer Feierstunde im Schützenhaus Selbach im Vorfeld des Mehrgenerationenfestes geehrt, das zum ersten Mal in der 800-Seelen-Gemeinde stattfand.